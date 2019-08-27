2019-08-27T13:47:22+03:00
Общество

Более 300 циклов ЭКО провели на Алтае

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае продолжается реализация национального проекта «Демография». Одна из его задач – дать возможность парам стать родителями при помощи ЭКО.

- Если женщина по тем или иным причинам не может иметь ребенка, она может воспользоваться «вторым шансом» стать счастливой матерью детей и обратиться к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Координирует работу в этом направлении Министерство здравоохранения Алтайского края, - сообщают в пресс-службе министерства социальной защиты региона.

Только с начала года в крае уже выполнили более 300 циклов. Власти потратили на это почти 45 миллионов рублей. А в целом на 2019 год на эти цели заложено 156,8 миллионов рублей средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Стоимость одного цикла составляет более 130 тысяч рублей. Пройти бесплатно процедуру ЭКО могут все желающие женщины. Однако прежде придется пройти ряд обследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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