Орнитологи просят не закармливать барнаульских голубей до смерти

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-27T13:09:15+03:00

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Орнитологи Барнаула обеспокоены состоянием местных голубей. Сердобольные жители краевой столицы буквально закармливают их до смерти.

Дело в том, что пищеварительная система птиц очень сложная. Им трудно переваривать хлеб, которым их так любят кормить. В результате голубь погибает. Как сообщает «Радио России – Алтай», в городе уже заметили много мертвых птиц, в частности на улице Партизанской, проспекте Красноармейском и в фонтане на пересечении с улицей Молодежной. Как раз в минувшие выходные после жалобы горожан его довольно оперативно очистили и заменили воду.

Вообще, как говорят орнитологи, на конец августа приходится пик голубей в городе. За лето каждая пара успевает вывести до шести птенцов и к осени они встают на крыло. В это время они набирают самостоятельность и отправляются искать пропитание.

По словам руководителя центра помощи диким животным «Ноев ковчег» Артема Кучера, если есть желание, лучше всего кормить птиц семенами подсолнуха или пшеницей.

ИСТОЧНИК KP.RU