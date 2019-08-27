Портрет Сергея Шубенкова повесили на стадионе «Лабиринт» в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-27T12:11:35+03:00

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Фотографию легкоатлета Сергея Шубенкова повесили на стадионе «Лабиринт» в столице Алтайского края.

- На стадионе «Лабиринт» подновили галерею, - пишет у себя на странице в Instagram сам спортсмен. – Без Дэвида Оливера мы никуда - он и на предыдущей фотографии тоже был.

Кстати, в минувшую субботу, 24 августа, Сергей Шубенков наконец-то вернулся в строй после длительного восстановления. Его первым стартом стал этап «Бриллиантовой лиги» в Париже. Барьерист показал восьмой результат и, мягко говоря, сам оказался не в восторге.

- Фиксируем рекорд - так медленно я не бегал с 2011 года. И заодно заряжаемся оптимизмом, ведь хуже уже не станет точно. 8-е место и 13.88, - кратко написал он на своей странице.

Следующим стартом для Сергея станет этап Мирового вызова в Загребе 3 сентября. А вот чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU