2019-08-27T12:11:35+03:00
Спорт

Портрет Сергея Шубенкова повесили на стадионе «Лабиринт» в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Баннер с Сергеем Шубенковым на стадионе "Лабиринт"Баннер с Сергеем Шубенковым на стадионе "Лабиринт"Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Фотографию легкоатлета Сергея Шубенкова повесили на стадионе «Лабиринт» в столице Алтайского края.

- На стадионе «Лабиринт» подновили галерею, - пишет у себя на странице в Instagram сам спортсмен. – Без Дэвида Оливера мы никуда - он и на предыдущей фотографии тоже был.

Кстати, в минувшую субботу, 24 августа, Сергей Шубенков наконец-то вернулся в строй после длительного восстановления. Его первым стартом стал этап «Бриллиантовой лиги» в Париже. Барьерист показал восьмой результат и, мягко говоря, сам оказался не в восторге.

- Фиксируем рекорд - так медленно я не бегал с 2011 года. И заодно заряжаемся оптимизмом, ведь хуже уже не станет точно. 8-е место и 13.88, - кратко написал он на своей странице.

Следующим стартом для Сергея станет этап Мирового вызова в Загребе 3 сентября. А вот чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Рубцовска провел встречу без галстука
Стало известно, кто займет площади «Ашана» в Барнауле
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
Красивая девушка по имени Бахар Зияд Кызы пропала в Барнауле
Более 30 тысяч барнаульцев посетили Всероссийский танцевальный фестиваль ТНТ
Уставший с дороги пьяный мужчина, решил отдохнуть в чужом доме
Более половины участников проекта «Будущие кадры современного здравоохранения» поступили в АГМУ
После смерти мужчины его семью могут выселить из дома из-за долга по ипотеке
Арсенал боеприпасов изъяли у бийчанина
Стало известно, сколько избирательных участков откроют в Алтайском крае 8 сентября 2019 года
Полторы тысячи жителей Барнаула отключат от горячей воды
750 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летних лагерях