Глава Рубцовска провел встречу без галстука

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-27T11:23:54+03:00

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Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман провел встречу в формате «без галстука». За чашкой чая он пообщался с местным жителем.

Как сообщают в мэрии, эта встреча стала возможной благодаря акции издания «Местное время» под названием «С главой за чашкой чая: разговор по душам». Встретиться с Дмитрием Фельдманом мог любой горожанин. Для этого достаточно было задать интересный вопрос. На рассмотрение редакции следовало прислать три варианта.

- Самые интересные из них один раз в месяц определяет Дмитрий Фельдман и встречается с автором в неформальной обстановке за чашкой чая, - сообщают в администрации.

На днях глава города встретился с Сергеем Волобуевым. Его интересовало, какая работа ведется администрации города совместно с правительством Алтайского края по экономическому и социальному развитию Рубцовска, что будет на месте промплощадок бывших заводов АТЗ и АЗТЭ и запланировано ли строительство учреждений образования и культуры в микрорайоне «Черемушки»?

ИСТОЧНИК KP.RU