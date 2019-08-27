Глава Рубцовска провел встречу без галстука
Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман провел встречу в формате «без галстука». За чашкой чая он пообщался с местным жителем.
Как сообщают в мэрии, эта встреча стала возможной благодаря акции издания «Местное время» под названием «С главой за чашкой чая: разговор по душам». Встретиться с Дмитрием Фельдманом мог любой горожанин. Для этого достаточно было задать интересный вопрос. На рассмотрение редакции следовало прислать три варианта.
- Самые интересные из них один раз в месяц определяет Дмитрий Фельдман и встречается с автором в неформальной обстановке за чашкой чая, - сообщают в администрации.
На днях глава города встретился с Сергеем Волобуевым. Его интересовало, какая работа ведется администрации города совместно с правительством Алтайского края по экономическому и социальному развитию Рубцовска, что будет на месте промплощадок бывших заводов АТЗ и АЗТЭ и запланировано ли строительство учреждений образования и культуры в микрорайоне «Черемушки»?
ИСТОЧНИК KP.RU