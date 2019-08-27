2019-08-27T10:41:00+03:00
Общество

Более 30 тысяч барнаульцев посетили Всероссийский танцевальный фестиваль ТНТ

Анна СЕМИНА
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Всероссийский танцевальный фестиваль от ТНТ в БарнаулеВсероссийский танцевальный фестиваль от ТНТ в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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В субботу, 24 августа, в Барнауле на площади Сахарова около театра Драмы телеканал ТНТ организовал Всероссийский танцевальный фестиваль для жителей города.

Мероприятие было приурочено к старту нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Хэдлайнером праздника стала участница пятого сезона проекта Александра Смирнова. Она провела для жителей краевой столицы мастер-класс, причем станцевать вместе с ней могли парни и девушки любого уровня подготовки. Александра осталась очень довольна городом в целом и аудиторией, которая была на мероприятии:

- Хотелось бы сразу отметить, что нам повезло с погодой, и было очень тепло - это просто супер! Я обрадовалась, что мы веселились не в холод и дождь, мне кажется, что солнышко помогло нам создать особенную атмосферу. По поводу мастер-класса, я считаю, что все прошло супер, народа было очень много, все с удовольствием учили танцевальную связку и умело повторяли ее! Круто, что людям было весело, они улыбались, я это видела и получала мощнейший заряд энергетики от них! Публика безумно понравилась, я бы с удовольствием потанцевала с ними подольше. И, конечно же, безумно хотелось, чтобы Барнаул занял первое место! – говорит танцовщица.

В общей сложности участниками танцевального фестиваля стали 22 российских города. Барнаул занял первое место по Сибири и шестое среди всех.

Новый сезон шоу «ТАНЦЫ» выходит по субботам в 21:00 на ТНТ! 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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