2019-08-27T10:24:01+03:00
Происшествия

Уставший с дороги пьяный мужчина, решил отдохнуть в чужом доме

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела возбужденного в отношении 44-летнего жителя Косихинского района.

Согласно материалам дела, его обвиняют в незаконном проникновении в чужое жилище, совершенное против воли его хозяина. Дело было в мае 2019 года в селе Контошино. Днем мужчина решил обратиться к местной жительнице, чтобы она дала ему работу. Однако хозяйки дома, к которому он пришел, не оказалось на месте.

- Тогда мужчина сорвал навесной замок и проник внутрь ее жилища, после чего лег на диван и уснул, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уже значительно позже, на этапе предварительного следствия мужчина рассказал, что в тот день был пьян и пока шел, устал настолько, что решил отдохнуть в доме потерпевшей.

Установлено, что ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время состоится очередной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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