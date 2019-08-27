После смерти мужчины его семью могут выселить из дома из-за долга по ипотеке

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-27T09:13:30+03:00

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После смерти главы семейства его жена и дети могут оказаться на улице. Семья, оставшаяся без кормильца, не в состоянии выплатить долг по ипотеке в 4 млн рублей.

Раньше Брызгалины жили в Новосибирске, а в 2013 году переехали в Республику Алтай в Чемальский район. Они купили в ипотеку дом за 7,5 млн рублей.

По словам Олеси Брызгалиной, ее муж хорошо зарабатывал, и они рассчитывали выплатить ипотеку за пять лет. Но глава семейства скончался в результате несчастного случая (получил травму). И весь долг перешел на семью погибшего.

- Дело в том, что страховка жизни не была обязательным условием ипотечного кредитования, - приводит слова Олеси Брызгалиной издание АиФ-Алтай. - Я неоднократно говорила банку о том, что нужно изменить условия договора, потому что выплатить сумму одна я не смогу.

По словам женщины, в Сбербанке предложили мировое соглашение. Но оно предполагало кредит с условиями, которые почти не отличались от предыдущих. И Олеся отказалась.

- Они предлагали реструктуризацию долга, что отсрочит выплаты всего на год, но это мало поможет, ведь выплачивать каждый месяц нужно почти по 100 тысяч рублей, – сокрушается Олеся.

В итоге банк обратился в суд. Помимо основных платежей, накопились долги за просрочку кредита. Вдобавок с женщины требуют 50 тысяч рублей за судебные издержки.

Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк сообщила, что новые условия семье предлагать уже не будут:

- Сбербанк индивидуально подходит к решению проблем клиентов. Сотрудники неоднократно встречались с клиентом и предлагали индивидуальные схемы урегулирования задолженности: была проведена реструктуризация, в дальнейшем предложено заключение мирового соглашения.

Сейчас дом перешел на баланс Сбербанка и выставлен на продажу. Олеся Брызгалина подала на апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU