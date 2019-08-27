Стало известно, сколько избирательных участков откроют в Алтайском крае 8 сентября 2019 года

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-27T08:32:08+03:00

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В единый день голосования, 8 сентября, в Алтайском крае откроют свои двери 294 избирательных участка. Они будут расположены в 283 помещениях.

Накануне в правительстве региона в рамках подготовки ко дню голосования состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Участники встречи обсудили план мероприятий, направленных на предотвращение возможных терактов и дестабилизацию социальной обстановки.

Так в Барнауле участки оснастят стационарными металлодетекторами. В наиболее крупных муниципальных образованиях планируют использовать ручные металлоискатели. Также под охраной будут помещения непосредственно для голосования и хранения избирательной документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU