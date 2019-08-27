Полторы тысячи жителей Барнаула отключат от горячей воды

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-27T07:51:18+03:00

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В Барнауле отключат горячую воду у полутора тысяч жителей Ленинского, Октябрьского районов, а также в поселке Новосиликатный.

Подача воды будет ограничена из-за ремонта вспомогательного оборудования на центральных тепловых пунктах. Так с 27 по 30 августа в частности отключат многоквартирный дом на проспекте Комсомольском, 81.

- На участке в 72 метра энергетики заменят 144 метра внутриквартальных тепловых сетей возрастом 50 лет и диаметром 76 мм, - сообщают в СГК.

Помимо этого из-за технического перевооружения насосных агрегатов и подогревателей горячего водоснабжения отключение произойдет и на семи многоквартирных домах по улице Георгия Исакова и Малахова (с 27 августа по 15 сентября).

С 29 августа по 15 сентября включительно ресурс будет отсутствовать в медицинском учреждении на улице Суворова, 13. Также продолжаются работы в центре города. Из-за этого до 30 августа вода отсутствует в доме №41а по проспекту Строителей и после 9 утра 29 августа ожидается подключение 24 многоквартирных домов и шести социальных учреждений в поселке Новосиликатный, а также в 35 частных домах в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного.

Отследить подключение и отключение можно на интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU