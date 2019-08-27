2019-08-27T05:25:29+03:00
Общество

750 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в летних лагерях

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае подводят итоги летней оздоровительной кампании. По подсчетам специалистов в загородных лагерях региона отдохнули 750 детей из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время только заканчивается последняя смена для 70 детей-инвалидов, но уже можно подводить итоги летней кампании. По данным Минсоцзащиты, в целом за счет бюджета края путевки приобрели для 170 детей-инвалидов, 430 сирот, оставшихся без попечения родителей, 30 детей из семьей инвалидов, участников боевых действий и семей погибших, 120 подростков из семей, находящихся в социально опасном положении.

- В лагерях для детей был создан оптимальный режим, организовано сбалансированное питание, соблюдены все гигиенические требования. На особом контроле находились вопросы обеспечения безопасных условий пребывания детей, - отмечают в профильном ведомстве.

Причем программу для детей составляли специально перед каждом сменой. При этом учитывались особенности отдыхающих. Они включали в себя творческую составляющую, а также физическую нагрузку: турпоходы и реабилитационный досуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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