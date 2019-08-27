Двух заринских библиотекарей через суд восстановили на работе

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-27T04:52:13+03:00

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В Заринске двух сокращенных библиотекарей через суд вернули на работу. Они стали жертвами оптимизации.

Ранее сразу семь работников библиотек Заринска сократили сразу после их профессионального праздника. При этом дали рекомендации переучиться на пекарей. Решение об этом было подписано новым председателем комитета по культуре администрации Заринска Зоей Ветровой. На тот момент прошла всего одна неделя после ее вступления в должность. Свое решение она объяснила вынужденной оптимизацией в рамках «майских указов» президента России. Таким образом зарплата оставшихся сотрудников должна была подняться до 25 тысяч.

Как пишет «Политсибру», на днях председатель краевой организации профсоюза работников культуры Лариса Зорина опубликовала на своей странице в Facebook новость – двух библиотекарей через суд восстановили на работе.

- Суд принял решение - восстановить двух библиотекарей на их рабочих местах поскольку нарушена процедура сокращения штата. К сожалению, невозможно оспорить само решение о сокращении, хотя истинная причина не снижение объёмов работ, ни внедрение новых технологий, а пресловутая "оптимизация" с целью выполнения показателя по зарплате. Спрашиваю главу, а почему бы не провести нормирование труда, определить оптимальную численность работников и увеличить фонд оплаты труда? - А зачем, я и так знаю, что их там много, - говорит Зорина.

А между тем, сокращения продолжаются на фоне нехватки кадров. За лето еще два библиотекаря уволились по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU