2019-08-26T17:37:42+03:00
Спорт

И просто красавица: алтайская спортсменка выиграла королевский турнир

Полина Миллер взяла золото в беге на 400 метров
Анастасия Корягина
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Полина Миллер. Фото: www.instagram.com/p_milkaПолина Миллер. Фото: www.instagram.com/p_milka
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Восходящая звезда алтайской легкой атлетики Полина Миллер заняла первое место в забеге на 400 метров на международном турнире в Мадриде. Соревнования организовала Королевская федерация легкой атлетики Испании.

Алтайская спортсменка преодолела дистанцию за 51 секунду, побив свой личный рекорд. В сезоне 2019 года она уже бегала на эту дистанцию на мемориале Знаменских. Тогда 19-летняя легкоатлетка показала результат в 51,59 секунд. Юниорское первенство Европы Полина выиграла с результатом 51,72 секунды, сообщает краевое минспорта.

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Полина Миллер в Мадриде
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Полина Миллер является чемпионкой Европы среди юниорок. На ее счету также есть "золото", два "серебра" и одна "бронза" чемпионатов России.

Девушка тренируется под руководством Надежды Клевцовой. В 2017 году Полина получила звание «Мастер спорта России». Она бегает в основном на дистанции в 400 и 200 метров. На российских соревнованиях спортсменка представляет Алтайский и Краснодарский края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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