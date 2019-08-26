И просто красавица: алтайская спортсменка выиграла королевский турнир

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-26T17:37:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Восходящая звезда алтайской легкой атлетики Полина Миллер заняла первое место в забеге на 400 метров на международном турнире в Мадриде. Соревнования организовала Королевская федерация легкой атлетики Испании.

Алтайская спортсменка преодолела дистанцию за 51 секунду, побив свой личный рекорд. В сезоне 2019 года она уже бегала на эту дистанцию на мемориале Знаменских. Тогда 19-летняя легкоатлетка показала результат в 51,59 секунд. Юниорское первенство Европы Полина выиграла с результатом 51,72 секунды, сообщает краевое минспорта.

p_milka Полина Миллер в Мадриде

Полина Миллер является чемпионкой Европы среди юниорок. На ее счету также есть "золото", два "серебра" и одна "бронза" чемпионатов России.

Девушка тренируется под руководством Надежды Клевцовой. В 2017 году Полина получила звание «Мастер спорта России». Она бегает в основном на дистанции в 400 и 200 метров. На российских соревнованиях спортсменка представляет Алтайский и Краснодарский края.

Читайте также:

Вместо резины - паркет. В алтайском «политехе» рассказали, почему лишают легкоатлетов беговых дорожек

Вуз руководствуется прежде всего интересами студентов (подробнее)

"Победит добро": алтайский министр спорта нашел выход из ситуации с манежем для легкоатлетов

Руководство минспорта и АлтГТУ ведут активные переговоры (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU