Лето задерживается: алтайские синоптики прогнозируют жару до +32

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-26T16:46:25+03:00

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С 27 по 29 августа в Алтайском крае будет тепло и ветрено. Алтайские синоптики прогнозируют в ближайшие три дня жару до +32.

Погода в Алтайском крае 27 августа

Ночью +12…+17, в северных районах местами +6…+11, без осадков.

Утром местами туман, днем потеплеет до +27…+32, в северо-западных районах дождь, гроза. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью +10...+12, в утренние часы местами туман. Днем без осадков, +27...+29, ветер южный, 3-8 м/с.

Погода в Алтайском крае 28 августа

Ночью +6…+11, по югу до +16, возможен дождь, гроза. Утром местами туман, днем без осадков, температура +22…+27. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью +9...+11, небольшой дождь. Днем +22...+24, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с.

Погода в Алтайском крае 29 августа

Ночью +6… +11, днем до +22…+27, в западных районах до +32. Без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью +8...+10, днем +24...+26, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

С 27 по 30 августа в Тальменском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости). Возможно возникновение природных пожаров. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае нарушений со стороны других лиц жаловаться на телефон доверия алтайского МЧС 8 (3852) 65-82-19.

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Сейчас уже можно сверить, правы ли были синоптики в своих прогнозах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU