2019-08-26T15:18:01+03:00
Происшествия

В Алтайском крае будут судить отца за истязания ребенка

Мужчина систематически избивал 7-летнего сына
Анастасия Корягина
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Жителя Рубцовска подозревают в истязании собственного сына. По факту жестокого обращения с ребенком возбудили уголовное дело.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год 53-летний мужчина систематически избивал 7-летнего сына "за непослушание". Его методы воспитания были настолько жестокими, что на это обратили внимания органы опеки. Ребенка уже изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Решается вопрос о лишении подозреваемого родительских прав.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в систематическом нанесениии побоев ребенку и неисполнении родительских обязанностей. Следователи продолжают собирать доказательства по делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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