В Барнауле большую часть осени будут ремонтировать дороги
В Барнауле отремонтируют несколько участков дорог за 52,5 млн рублей. Строительная компания обновит покрытие проезжей части и тротуаров на 10 участках, сообщает сайт мэрии города.
Ремонт ожидается на следующих улицах:
- Интернациональной (от Ленина до Максима Горького);
- Гоголя (от Ленина до Промышленной);
- Короленко (от Максима Горького до Промышленной и от Социалистического до Красноармейского);
- Пролетарской (от Красноармейского до Ленина и от Максима Горького до Комсомольского);
- Геблера (от Чкалова до Папанинцев);
- Никитина (от Ленина до Промышленной);
- дорога к Федеральному казначейству Алтайского края;
- Шлиссельбургский проезд.
Также отремонтируют тротуар на Змеиногорском тракте от ул. 6-й Нагорной до санатория «Обь», а на участке ул. Промышленной от Чехова до Льва Толстого обновят дорожное покрытие.
Подрядчик уже приступил к работам на Шлиссельбургском проезде, улицах Гоголя и Никитина. В ближайшее время бригада приступит к ремонту на улице Короленко.
Закончить работы на всех участкам необходимо до 1 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU