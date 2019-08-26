В Барнауле большую часть осени будут ремонтировать дороги

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-26T14:20:40+03:00

На это потратят 52,5 млн рублей

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В Барнауле отремонтируют несколько участков дорог за 52,5 млн рублей. Строительная компания обновит покрытие проезжей части и тротуаров на 10 участках, сообщает сайт мэрии города.

Ремонт ожидается на следующих улицах:

- Интернациональной (от Ленина до Максима Горького);

- Гоголя (от Ленина до Промышленной);

- Короленко (от Максима Горького до Промышленной и от Социалистического до Красноармейского);

- Пролетарской (от Красноармейского до Ленина и от Максима Горького до Комсомольского);

- Геблера (от Чкалова до Папанинцев);

- Никитина (от Ленина до Промышленной);

- дорога к Федеральному казначейству Алтайского края;

- Шлиссельбургский проезд.

Также отремонтируют тротуар на Змеиногорском тракте от ул. 6-й Нагорной до санатория «Обь», а на участке ул. Промышленной от Чехова до Льва Толстого обновят дорожное покрытие.

Подрядчик уже приступил к работам на Шлиссельбургском проезде, улицах Гоголя и Никитина. В ближайшее время бригада приступит к ремонту на улице Короленко.

Закончить работы на всех участкам необходимо до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU