Жительница Барнаула нашла в лесу могилы

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-26T13:07:38+03:00

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Барнаульская семья 25 августа на пикнике в лесу обнаружила жуткую «композицию». Под одним из деревьев на опушке леса они увидели две небольшие кучки из шишек и засохших веток сосны, похожих на могилы.

- Я издалека еще увидела большую игрушечную собаку. Решила подойти ближе. Смотрю, игрушка без глаз лежит под деревом, рядом свежие цветы в бутылке стоят и напротив собаки две кучки из засохших веток и шишек, похожие на небольшие могилки. Стало как-то не по себе от увиденного, - вспоминает жительница Барнаула Светлана.

По словам жительницы краевой столицы, на первый взгляд могилки соорудили совсем недавно. Скорее всего, на этом месте похоронили домашних питомцев. Видимо для их хозяина это стало большой потерей, если он это сделал это так трогательно.

ИСТОЧНИК KP.RU