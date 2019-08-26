1,5 тыс. барнаульцев ожидает отключение горячей воды из-за ремонтов теплосетей

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-26T12:48:30+03:00

Горячей воды в Барнауле по данным на 26 августа лишен 7 851 житель

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В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, а также ремонтом вспомогательного оборудования на центральных тепловых пунктах, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения 1 500 жителям Ленинского и Октябрьского районов города, а также пос. Новосиликатный.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 21 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 20,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают жители многоквартирного дома по адресу проспект Комсомольский 81. Отключение продлится с 27 по 30 августа включительно. На участке в 72 метра энергетики заменят 144 метра внутриквартальных тепловых сетей возрастом 50 лет и диаметром 76 мм.

В связи с техническим перевооружением насосных агрегатов и подогревателей горячего водоснабжения под ограничение ресурса попадают:

- с 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;

- с 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу: ул. Суворова 13.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

- по 30 августа включительно — для дома по адресу проспект Строителей 41а;

- до 9 утра 29 августа — для 24 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений пос. Новосиликатный;

- до 9 утра 29 августа — 35 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;

Всего под ограничением горячей воды в Барнауле на 26 августа находятся 7 851 житель.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.

Пояснения:

- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена;

- Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU