Барнаулец с подругой очистили берег реки из-за душевного порыва

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-26T11:42:36+03:00

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Барнаулец Никита Филатов вместе со своей подругой добровольно провел субботник на берегу реки. Ребята потратили три часа на очистку прибрежной территории Барнаулки. Свой порыв они объяснили тем, что у них просто "появилось желание сделать что-то хорошее".

"Собрали за три часа несколько мешков мусора. Вдвоем. Очень много бутылок, пакетов, тарелок и прочего... Это ужас, ребята! Я думал, что там он есть, конечно, но не столько! Вот так я провел свое воскресенье" - написал на своей странице в Instagram барнаулец.

Барнаулец на собственном субботнике. Фото: instagram.com/nikita_filatovv

Молодой человек призвал всех желающих писать ему в директ, чтобы в следующий раз выехать на уборку целой командой. В комментариях к посту уже отписались первые добровольцы.

Берег Барнаулки регулярно убирают силами волонтеров, но он все равно остается замусоренным. Причина - отсутствие культуры складирования мусора у горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU