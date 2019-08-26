2019-08-26T10:45:34+03:00
Происшествия

В Барнауле нашли тело ребенка в мусорном баке

На теле новорожденного нет внешних признаков насильственной смерти
Анастасия Корягина
Поделиться:
Новорожденный.Новорожденный.
Изменить размер текста:

Утром 26 августа в Ленинском районе Барнаула обнаружили тело новорожденного ребенка. Малыш лежал в мусорном баке, расположенном во дворе одного из многоэтажных жилых домов, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

На месте работают следователи-криминалисты. Пока известно только то, что на теле ребенка нет внешних признаков насильственной смерти. Но точно ответить на вопрос, от чего умер ребенок, должна судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту проводится доследственная проверка. Если смерть малыша окажется криминальной, следователи возбудят уголовное дело.

Напомним, это уже второй подобный случай за месяц. В конце июля в одном из подъездов Бийска нашли тело 11-месячной девочки в полиэтиленовом пакете. Позже выяснилось, что в преступлении подозревают ее 25-летнюю мать. На допросе она рассказала, что пыталась успокоить ребенка подзатыльниками, и девочка умерла от побоев.

"У нее уже второй ребенок не доживает до года": на Алтае разыскивают мать убитой 11-месячной малышки

Алтайский следком возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финалист программы «Стальное дерево» оборудует в Заринске спортивную площадку
Три автомобиля жестко размотало по алтайской трассе
26 августа 2019 года Тихон Страстной: очищаем душу и отказываемся от развлечений
В Барнауле затопило водой улицу из-за коммунальной аварии
В алтайской лаборатории исследуют пчел на пестициды
На алтайской трассе выгорел пассажирский автобус
33 секунды: алтайский спортсмен вместе с коллегой взял "золото" на чемпионате мира
Два алтайских предприятия прекратили работу из-за протестов рабочих
Погода в Барнауле 26 августа: жара до +27
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Больная анорексией Кристина Корягина закрыла аккаунт в Инстаграме
Берег Оби в Барнауле под предлогом отсыпки завалили мусором
Депутат на день рождения жены пригласил в Барнаул звезду 80-х C.C. Catch
Парень с криком "Я тут начальник!" украл из магазина самодельный самолетик
Что грозит за незаконную торговлю в палатках
Рыцарский турнир со средневековыми танцами провели на Алтае
Полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка
«Бассейны» стали появляться во дворах Бийска
Следователи проводят проверку после гибели строителя в Барнауле
16-летнего парня признали виновным в убийстве двух взрослых мужчин
«Фонтан смерти» появился в Барнауле
Депутат АКЗС назвал ролик про заброшенный ДК информационным фейком
В Бийске отменили ярмарку «Медовый спас на Алтае»
«АлтайБаскет» проведет товарищеский матч
Алтайские города могут получить списанные из Москвы трамваи и троллейбусы
Неблагополучная мать из Красноярска с дочкой попыталась скрыться в Бийске
Спасатели МЧС предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
Подозрительный барнаулец следил за женой через «шариковую» ручку