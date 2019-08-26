В Барнауле нашли тело ребенка в мусорном баке

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-26T10:45:34+03:00

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Утром 26 августа в Ленинском районе Барнаула обнаружили тело новорожденного ребенка. Малыш лежал в мусорном баке, расположенном во дворе одного из многоэтажных жилых домов, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

На месте работают следователи-криминалисты. Пока известно только то, что на теле ребенка нет внешних признаков насильственной смерти. Но точно ответить на вопрос, от чего умер ребенок, должна судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту проводится доследственная проверка. Если смерть малыша окажется криминальной, следователи возбудят уголовное дело.

Напомним, это уже второй подобный случай за месяц. В конце июля в одном из подъездов Бийска нашли тело 11-месячной девочки в полиэтиленовом пакете. Позже выяснилось, что в преступлении подозревают ее 25-летнюю мать. На допросе она рассказала, что пыталась успокоить ребенка подзатыльниками, и девочка умерла от побоев.

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ИСТОЧНИК KP.RU