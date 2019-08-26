Три автомобиля жестко размотало по алтайской трассе

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-26T11:07:40+03:00

Столкновение было очень сильным: части машин разбросаны на десятках метров от места ДТП [фото]

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Серьезная авария произошла 26 августа на трассе между Заринском и Барнаулом. Столкнулись грузовик DAF, микроавтобус "ГАЗель" и Renault Logan, сообщается в паблике Barnaul22. Судя по снимкам с места происшествия, столкновение было очень сильным: части автомобилей разбросаны на десятках метров от места ДТП.

Как рассказали в пресс-службе краевой ГИБДД, авария произошла в 8:20 на 9 км автодороги "Мартыново – Тогул – Залесово" в Заринском районе.

ДТП в Заринском районе. Фото: vk.com/prozarinsk

Предварительно установлено, что 58-летний водитель Renault Logan выполнял обгон и при этом не выбрал безопасную дистанцию до движущейся во встречном направлении "ГАЗели". В результате иномарка столкнулась с микроавтобусом, а от удара "ГАЗель" отбросило в грузовой автомобиль DAF.

Судя по всему, грузовик вез хлеб: на месте аварии помимо частей машин валяются булки.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса. Ему оказывают медицинскую помощь. ГИБДД проводит проверку по ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU