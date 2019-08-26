2019-08-26T11:07:40+03:00
Происшествия

Три автомобиля жестко размотало по алтайской трассе

Столкновение было очень сильным: части машин разбросаны на десятках метров от места ДТП [фото]
Анастасия Корягина
Поделиться:
ДТП в Заринском районе. Фото: vk.com/prozarinskДТП в Заринском районе. Фото: vk.com/prozarinsk
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла 26 августа на трассе между Заринском и Барнаулом. Столкнулись грузовик DAF, микроавтобус "ГАЗель" и Renault Logan, сообщается в паблике Barnaul22. Судя по снимкам с места происшествия, столкновение было очень сильным: части автомобилей разбросаны на десятках метров от места ДТП.

Как рассказали в пресс-службе краевой ГИБДД, авария произошла в 8:20 на 9 км автодороги "Мартыново – Тогул – Залесово" в Заринском районе.

ДТП в Заринском районе. Фото: vk.com/prozarinsk

ДТП в Заринском районе. Фото: vk.com/prozarinsk

Предварительно установлено, что 58-летний водитель Renault Logan выполнял обгон и при этом не выбрал безопасную дистанцию до движущейся во встречном направлении "ГАЗели". В результате иномарка столкнулась с микроавтобусом, а от удара "ГАЗель" отбросило в грузовой автомобиль DAF.

Судя по всему, грузовик вез хлеб: на месте аварии помимо частей машин валяются булки.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса. Ему оказывают медицинскую помощь. ГИБДД проводит проверку по ДТП.

Читайте также:

На алтайской трассе выгорел пассажирский автобус

Транспортное средство полыхало открытым пламенем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финалист программы «Стальное дерево» оборудует в Заринске спортивную площадку
В Барнауле нашли тело ребенка в мусорном баке
26 августа 2019 года Тихон Страстной: очищаем душу и отказываемся от развлечений
В Барнауле затопило водой улицу из-за коммунальной аварии
В алтайской лаборатории исследуют пчел на пестициды
На алтайской трассе выгорел пассажирский автобус
33 секунды: алтайский спортсмен вместе с коллегой взял "золото" на чемпионате мира
Два алтайских предприятия прекратили работу из-за протестов рабочих
Погода в Барнауле 26 августа: жара до +27
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Больная анорексией Кристина Корягина закрыла аккаунт в Инстаграме
Берег Оби в Барнауле под предлогом отсыпки завалили мусором
Депутат на день рождения жены пригласил в Барнаул звезду 80-х C.C. Catch
Парень с криком "Я тут начальник!" украл из магазина самодельный самолетик
Что грозит за незаконную торговлю в палатках
Рыцарский турнир со средневековыми танцами провели на Алтае
Полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка
«Бассейны» стали появляться во дворах Бийска
Следователи проводят проверку после гибели строителя в Барнауле
16-летнего парня признали виновным в убийстве двух взрослых мужчин
«Фонтан смерти» появился в Барнауле
Депутат АКЗС назвал ролик про заброшенный ДК информационным фейком
В Бийске отменили ярмарку «Медовый спас на Алтае»
«АлтайБаскет» проведет товарищеский матч
Алтайские города могут получить списанные из Москвы трамваи и троллейбусы
Неблагополучная мать из Красноярска с дочкой попыталась скрыться в Бийске
Спасатели МЧС предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
Подозрительный барнаулец следил за женой через «шариковую» ручку