Три автомобиля жестко размотало по алтайской трассе
Серьезная авария произошла 26 августа на трассе между Заринском и Барнаулом. Столкнулись грузовик DAF, микроавтобус "ГАЗель" и Renault Logan, сообщается в паблике Barnaul22. Судя по снимкам с места происшествия, столкновение было очень сильным: части автомобилей разбросаны на десятках метров от места ДТП.
Как рассказали в пресс-службе краевой ГИБДД, авария произошла в 8:20 на 9 км автодороги "Мартыново – Тогул – Залесово" в Заринском районе.
ДТП в Заринском районе. Фото: vk.com/prozarinsk
Предварительно установлено, что 58-летний водитель Renault Logan выполнял обгон и при этом не выбрал безопасную дистанцию до движущейся во встречном направлении "ГАЗели". В результате иномарка столкнулась с микроавтобусом, а от удара "ГАЗель" отбросило в грузовой автомобиль DAF.
Судя по всему, грузовик вез хлеб: на месте аварии помимо частей машин валяются булки.
В аварии пострадал водитель микроавтобуса. Ему оказывают медицинскую помощь. ГИБДД проводит проверку по ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU