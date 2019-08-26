2019-08-26T08:54:12+03:00
Общество

26 августа 2019 года Тихон Страстной: очищаем душу и отказываемся от развлечений

26 августа 2019 года отмечается Тихон Страстной
САПОЖКОВА Александра
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Свечи в церквиСвечи в церквиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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26 августа по народному и православному календарю - день Тихона Страстного. Он приурочен ко дню смерти и второму обретению мощей святого Тихона Задонского. На Руси в этот день отказывались от игр и развлечений.

- Это время Успенского поста, и особых традиций в это время не было, кроме духовных. В народе готовились к Великому празднику Успения Богородицы (отмечается 28 августа, - прим. ред.) - исповедались, причащались, очищали душу. И конечно же вспоминали святителя Тихона, читали ему акафисты. Никаких игр, развлечений и веселья в этот день не было, - рассказывает старший научный сотрудник сектора «Традиционная русская культура» Государственного художественного музея Алтайского края Вероника Бодрова.

В Интернете говорится, что 26 августа было принято наводить порядок в погребах и сараях перед тем, как туда положат урожай. Не забывали и про избу - обходили ее с иконой в руках. В сенцах читали заговоры от сглаза и от нечистой силы.

- Может быть, где то на Руси и существовали такие традиции. Но у нас на Алтае не было. И я думаю, со святителем Тихоном это никак не связано, - отметила Вероника Бодрова.

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Народные приметы на день Тихона Страстного

Если в этот день ураган – жди дождливый и ненастный сентябрь.

Если всю ночь ухает сова, значит, скоро погода переменится.

Если над лесом густой туман – урожай грибов отменный.

Если много грибов - и хлеба будет много.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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