2019-08-26T07:46:36+03:00
Общество

В Барнауле затопило водой улицу из-за коммунальной аварии

Анастасия Корягина
Поделиться:
Улицу залило водой в Барнауле.Улицу залило водой в Барнауле.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Утром 26 августа в Барнауле затопило улицу Солнечная поляна из-за коммунальной аварии. "Барнаульский водоканал" устраняет повреждение на водопроводе диаметром 400 мм. Из-за ремонтных работ перекрыли одну полосу дороги.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула, звонок о выходе воды на поверхность поступил в колл-центр около 8 утра. На место повреждения по адресу Солнечная поляна, 15г оперативно прибыла аварийная бригада.

На данный момент порыв локализован, выход воды на поверхность прекращен. Идут работы по устранению самого повреждения. Восстановительные работы ведут без отключения воды. Завершить их планируется вечером 26 августа.

Читайте также:

Берег Оби в Барнауле под предлогом отсыпки завалили мусором

Стихийная свалка возмущает горожан, ведь рядом пойма Оби (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финалист программы «Стальное дерево» оборудует в Заринске спортивную площадку
В Барнауле нашли тело ребенка в мусорном баке
Три автомобиля жестко размотало по алтайской трассе
26 августа 2019 года Тихон Страстной: очищаем душу и отказываемся от развлечений
В алтайской лаборатории исследуют пчел на пестициды
На алтайской трассе выгорел пассажирский автобус
33 секунды: алтайский спортсмен вместе с коллегой взял "золото" на чемпионате мира
Два алтайских предприятия прекратили работу из-за протестов рабочих
Погода в Барнауле 26 августа: жара до +27
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Больная анорексией Кристина Корягина закрыла аккаунт в Инстаграме
Берег Оби в Барнауле под предлогом отсыпки завалили мусором
Депутат на день рождения жены пригласил в Барнаул звезду 80-х C.C. Catch
Парень с криком "Я тут начальник!" украл из магазина самодельный самолетик
Что грозит за незаконную торговлю в палатках
Рыцарский турнир со средневековыми танцами провели на Алтае
Полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка
«Бассейны» стали появляться во дворах Бийска
Следователи проводят проверку после гибели строителя в Барнауле
16-летнего парня признали виновным в убийстве двух взрослых мужчин
«Фонтан смерти» появился в Барнауле
Депутат АКЗС назвал ролик про заброшенный ДК информационным фейком
В Бийске отменили ярмарку «Медовый спас на Алтае»
«АлтайБаскет» проведет товарищеский матч
Алтайские города могут получить списанные из Москвы трамваи и троллейбусы
Неблагополучная мать из Красноярска с дочкой попыталась скрыться в Бийске
Спасатели МЧС предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
Подозрительный барнаулец следил за женой через «шариковую» ручку