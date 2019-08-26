В Барнауле затопило водой улицу из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-26T07:46:36+03:00

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Утром 26 августа в Барнауле затопило улицу Солнечная поляна из-за коммунальной аварии. "Барнаульский водоканал" устраняет повреждение на водопроводе диаметром 400 мм. Из-за ремонтных работ перекрыли одну полосу дороги.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула, звонок о выходе воды на поверхность поступил в колл-центр около 8 утра. На место повреждения по адресу Солнечная поляна, 15г оперативно прибыла аварийная бригада.

На данный момент порыв локализован, выход воды на поверхность прекращен. Идут работы по устранению самого повреждения. Восстановительные работы ведут без отключения воды. Завершить их планируется вечером 26 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU