33 секунды: алтайский спортсмен вместе с коллегой взял "золото" на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 05:13 2019-08-26T05:20:57+03:00

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Спортсмен из Алтайского края Александр Дьяченко вместе с коллегой по команде Юрием Постригаем завоевали "золото" на чемпионате мира в Венгрии. Парни выступали на байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Их результат — 33,05 секунды, сообщает "Чемпионат".

Российские байдарочники оставили позади титулованных соперников из Польши, Венгрии, Германии, Испании и Франции. Их "золото" стало первой высшей наградой страны на этих соревнованиях. После своего триумфального выступления парни передали привет Алтаю.

Юрий Постригай и Александр Дьяченко стали чемпионами мира.Автор видео: Алексей С. на www.youtube.com

Александр Дьяченко - олимпийский чемпион-2012, двукратный чемпион мира (2013, 2019), двукратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств, чемпион и двукратный серебряный призер Европы. Юрий Постригай также является победителем ОИ-2012, а еще он двукратный чемпион мира (2013, 2019), двукратный чемпион и трехкратный призер чемпионатов Европы.

Соревнования сильнейших гребцов мира проходили в венгерском городе Сегед с 21 по 25 августа. Сборная России завоевала шесть медалей (два "золота", три "серебра" и одну "бронзу") и заняла пятое место в общекомандном зачете.

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ИСТОЧНИК KP.RU