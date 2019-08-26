2019-08-26T05:20:57+03:00
Спорт

33 секунды: алтайский спортсмен вместе с коллегой взял "золото" на чемпионате мира

Байдарочники Александр Дьяченко и Юрий Постригай стали первыми на дистанции 200 метров [видео]
Анастасия Корягина
Поделиться:
Александр Дьяченко и Юрий Постригай (слева направо). Фото: altairegion22.ruАлександр Дьяченко и Юрий Постригай (слева направо). Фото: altairegion22.ru
Изменить размер текста:

Спортсмен из Алтайского края Александр Дьяченко вместе с коллегой по команде Юрием Постригаем завоевали "золото" на чемпионате мира в Венгрии. Парни выступали на байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Их результат — 33,05 секунды, сообщает "Чемпионат".

Российские байдарочники оставили позади титулованных соперников из Польши, Венгрии, Германии, Испании и Франции. Их "золото" стало первой высшей наградой страны на этих соревнованиях. После своего триумфального выступления парни передали привет Алтаю.

Юрий Постригай и Александр Дьяченко стали чемпионами мира.Автор видео: Алексей С. на www.youtube.com

Александр Дьяченко - олимпийский чемпион-2012, двукратный чемпион мира (2013, 2019), двукратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств, чемпион и двукратный серебряный призер Европы. Юрий Постригай также является победителем ОИ-2012, а еще он двукратный чемпион мира (2013, 2019), двукратный чемпион и трехкратный призер чемпионатов Европы.

Соревнования сильнейших гребцов мира проходили в венгерском городе Сегед с 21 по 25 августа. Сборная России завоевала шесть медалей (два "золота", три "серебра" и одну "бронзу") и заняла пятое место в общекомандном зачете.

Читайте также:

Упал, но победил: Сергей Шубенков лежа финишировал на турнире в Марокко

Алтайского спортсмена "подрезал" соперник из Ямайки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле затопило водой улицу из-за коммунальной аварии
В алтайской лаборатории исследуют пчел на пестициды
На алтайской трассе выгорел пассажирский автобус
Два алтайских предприятия прекратили работу из-за протестов рабочих
Погода в Барнауле 26 августа: жара до +27
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Больная анорексией Кристина Корягина закрыла аккаунт в Инстаграме
Берег Оби в Барнауле под предлогом отсыпки завалили мусором
Депутат на день рождения жены пригласил в Барнаул звезду 80-х C.C. Catch
Парень с криком "Я тут начальник!" украл из магазина самодельный самолетик
Что грозит за незаконную торговлю в палатках
Рыцарский турнир со средневековыми танцами провели на Алтае
Полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка
«Бассейны» стали появляться во дворах Бийска
Следователи проводят проверку после гибели строителя в Барнауле
16-летнего парня признали виновным в убийстве двух взрослых мужчин
«Фонтан смерти» появился в Барнауле
Депутат АКЗС назвал ролик про заброшенный ДК информационным фейком
В Бийске отменили ярмарку «Медовый спас на Алтае»
«АлтайБаскет» проведет товарищеский матч
Алтайские города могут получить списанные из Москвы трамваи и троллейбусы
Неблагополучная мать из Красноярска с дочкой попыталась скрыться в Бийске
Спасатели МЧС предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
Подозрительный барнаулец следил за женой через «шариковую» ручку