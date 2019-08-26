Два алтайских предприятия прекратили работу из-за протестов рабочих

СЕГОДНЯ 04:20 2019-08-26T07:29:48+03:00

Людям не платят зарплату, и они отказываются трудиться

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Два алтайских предприятия остановили производство. Речь идет о "Золоте Курьи" и Алтайском моторном заводе, сообщают "Вести-Алтай". На обоих предприятиях задерживают зарплату людям, и они отказались работать.

По факту невыплаты зарплаты в "Золоте Курьи" краевой СУ СКР возбудил уголовное дело. В августе суд ввел на предприятии процедуру наблюдения - это первая стадия банкротства.

На имущество предприятия наложили арест. Сумма долгов по зарплате постоянно меняется, но уже перевалила за 20 млн рублей. Производство остановлено.

Руководство "Золота Курьи" при этом сообщает, что не уходит от ответственности и к осени погасит задолженность перед коллективом.

Алтайский моторный завод уже признали банкротом. На этой неделе работникам предприятия частично выплатили долги по зарплате. Как ранее писала "Комсомолка", половина из них отказались выйти на работу. Многим просто нечем было рассчитаться за проезд, чтобы доехать от дома до предприятия.

Сейчас по требованию прокуратуры сотрудникам перечислили зарплату за июнь. Июльскую обещают выплатить в сентябре.

Нынешний собственник завода, московский холдинг «Транспортные компоненты», зарегистрировал новое юрлицо – «Алтайский моторостроительный завод», куда намеревался перевести работников. Но пока этого не случилось, и производство на предприятии практически остановлено.

Только в этом году прокуратура семь раз направляла руководству завода требования рассчитаться с коллективом. Однако уголовное дело не возбуждали, так как задолженность не превышала двух месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU