Погода в Барнауле 26 августа: жара до +27

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-25T17:52:49+03:00

Такая же погода будет и в целом по Алтайскому краю 26 августа

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В первый день предстоящей рабочей недели, 26 августа, погода в Барнауле будет жаркой.

- Столбик термометра поднимется до +25...+27 градусов, ветер восточный, 4-9 метров в секунду. Осадков не ожидается, - сообщают синоптики.

В целом погода по Алтайскому краю 26 августа будет еще жарче, до +30. Также без осадков, ветер 4-9 метров в секунду, в утренние часы местами туман.

По данным ГУ МЧС по региону, по 26 августа в Каменском и Тальменском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность - пятый класс горимости.

- В связи с этим возможно возникновение природных (ландшафтных) пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания, следует соблюдать меры безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор в лесу, не оставлять там мусор, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом, не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла, - предупреждают сотрудники ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU