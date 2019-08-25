Погода в Барнауле 26 августа: жара до +27
В первый день предстоящей рабочей недели, 26 августа, погода в Барнауле будет жаркой.
- Столбик термометра поднимется до +25...+27 градусов, ветер восточный, 4-9 метров в секунду. Осадков не ожидается, - сообщают синоптики.
В целом погода по Алтайскому краю 26 августа будет еще жарче, до +30. Также без осадков, ветер 4-9 метров в секунду, в утренние часы местами туман.
По данным ГУ МЧС по региону, по 26 августа в Каменском и Тальменском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность - пятый класс горимости.
- В связи с этим возможно возникновение природных (ландшафтных) пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания, следует соблюдать меры безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор в лесу, не оставлять там мусор, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом, не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла, - предупреждают сотрудники ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU