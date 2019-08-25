Берег Оби в Барнауле под предлогом отсыпки завалили мусором

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-25T11:19:08+03:00

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В барнаульском поселке Восточный незаконно сваливают мусор прямо на берегу Оби. Стихиная свалка образовалась рядом с домами 18 и 20 по улице Маяковского.

- Мусор, в том числе и строительный, валят ежедневно под предлогом отсыпания берега. А ведь рядом пойма Оби! - возмущаются горожане в паблике "Барнаул 22".

Свалка не берегу Оби. Фото Анастасии Карауловой.

По их словам, свалка была еще в прошлом году. Отходы сыпят и равняют и в конце улицы Клубная гора, вдоль всего обрыва (там что-то типа стоянки арестованных машин).

- Там свалка по жизни была, а ещё хранят там пескосоль зимой.

- Когда в Барнауле катались по левому берегу Оби - постоянно видели свалки. Те, кто на горе над Обью живут, похоже вообще вывозом мусора на заморачивались, - добавляют комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU