Депутат на день рождения жены пригласил в Барнаул звезду 80-х C.C. Catch

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-25T08:07:33+03:00

C.C. Catch пригласили на день рождения жены депутата в Барнауле

Ранее на вечеринке в честь самого депутата зажигал Иван Ургант

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По сведениям Telegram-канала "Барнаульский нытик", популярная в 80-х годах певица C.C. Catch выступила на частной вечеринке в шатре "Монблан" на горнолыжном комплексе "Авальман".

Звезду в подарок, по данным источника, пригласил депутат Алтайского заксобрания Владимир Попов на 55-летие супруги Марины.

На видео из Telegram-канала C.C. Catch исполняет один из своих хитов "Heaven and Hell".

На дне рождения жены депутата в Барнауле выступила C.C. Catch .

Также выложено видео, на котором мужской хор исполняет песню со словами "Марина, как хорошо, что ты такая".

Издание Толк отмечает, что ранее, 11 июня, в том же месте сам Владимир праздновал 60-летие. А в качестве шоумена он пригласил Ивана Урганта.

- Гости выстраивались в очередь, чтобы сделать селфи со звездой, - отмечает издание.

Мужской хор на Дне рождения жены депутата.

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ИСТОЧНИК KP.RU