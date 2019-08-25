Депутат на день рождения жены пригласил в Барнаул звезду 80-х C.C. Catch
По сведениям Telegram-канала "Барнаульский нытик", популярная в 80-х годах певица C.C. Catch выступила на частной вечеринке в шатре "Монблан" на горнолыжном комплексе "Авальман".
Звезду в подарок, по данным источника, пригласил депутат Алтайского заксобрания Владимир Попов на 55-летие супруги Марины.
На видео из Telegram-канала C.C. Catch исполняет один из своих хитов "Heaven and Hell".
На дне рождения жены депутата в Барнауле выступила C.C. Catch .
Также выложено видео, на котором мужской хор исполняет песню со словами "Марина, как хорошо, что ты такая".
Издание Толк отмечает, что ранее, 11 июня, в том же месте сам Владимир праздновал 60-летие. А в качестве шоумена он пригласил Ивана Урганта.
- Гости выстраивались в очередь, чтобы сделать селфи со звездой, - отмечает издание.
Мужской хор на Дне рождения жены депутата.
Читайте также: Звезды едут на Алтай худеть и оздоравливаться
ИСТОЧНИК KP.RU