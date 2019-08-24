Полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-24T15:21:24+03:00

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Сотрудники ГИБДД ведут розыск очевидцев ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка-пешеход. Авария произошла в Барнауле 3 августа.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Сиреневой. Водитель автомобиля Renault Megane-2 сбил девушку, которая переходила дорогу. Позже очевидцы рассказывали, что мужчина ехал с большой скоростью и погибшая просто не успела среагировать. Удар был настолько сильный, что она скончалась прямо на месте аварии. Что касается водителя, то он остался на месте. Выяснилось, что он был пьян.

- Предварительным следствием установлено, что свидетелем (очевидцем) данного ДТП мог являться водитель неустановленного автомобиля (предположительно в кузове седан иностранного производства), который непосредственно перед ДТП двигался на автомобиле в левой полосе движения по улице Балтийской от улицы Сергея Ускова к Попова, рядом с автомобилем виновника ДТП, в попутном направлении, — говорится в обращении Госавтоинспекции.

Очевидцев просят обратиться по телефонам: 393-605, 393-544, 393-555 или 020. Виновнику грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU