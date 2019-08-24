«Бассейны» стали появляться во дворах Бийска

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-24T14:57:04+03:00

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«Бассейны» стали с завидной частотой появляться во дворах бийских многоэтажек. Нельзя сказать, что местные жители рады, ведь теперь они не могут перемещаться по территории.

Дело в том, что бассейнами бийчане называют огромные лужи, которые стали возникать во дворах после обильных дождей. Проблема еще в том, что появляются они даже в недавно отремонтированных дворах.

По информации сайта издания «Бийский рабочий», в некоторых местах глубина может достигать нескольких десятков сантиметров! Прохожие буквально по колено уходят под воду. Другая проблема в том, что дожди судя по прогнозу синоптиков, в ближайшее время не завершатся. Как итог, горожане не просто не рады долгожданному ремонту дорог и дворов, они глубоко разочарованы проделанной работой.

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ИСТОЧНИК KP.RU