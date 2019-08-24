Следователи проводят проверку после гибели строителя в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-24T14:07:57+03:00

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Следователи следственного управления СК РФ по Алтайскому краю проводят проверку по факту гибели 41-летнего рабочего, который погиб после падения на стройке.

Как стало известно, в минувший четверг, 22 августа, на строительной площадке жилого дома в Центральном районе Барнаула произошло ЧП: с высоты пятого этажа упал 41-летний мужчина.

- Он осуществлял работы по гидроизоляции швов водоотводов по гражданско – правовому договору, заключенному с одним из обществ с ограниченной ответственностью - подрядчиком строительного объекта. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщают в пресс-службе ведомства.

По данному факту назначена доследственная проверка. Эксперты установят обстоятельства произошедшего, а также проверят должностные лица, ответственные за технику безопасности на производстве, на наличие в их действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU