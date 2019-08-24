2019-08-24T09:18:30+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» проведет товарищеский матч

Анна СЕМИНА
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Барнаульская команда «АлтайБаскет» в субботу, 24 августа, проведет товарищеский матч. Противником клуба станет БК «Новосибирск» (Новосибирск).

Новосибирский коллектив выступает в Суперлиге-1 и если в межсезонье тренерский штаб остался прежним, то вот состав претерпел значительные изменения. Команду покинули одиннадцать игроков. По сути, наставник коллектива Владимир Певнев, сейчас наигрывает ребят. Так что пока совершенно непонятно как может сложиться товарищеская встреча. Ранее «баскетовцы» не имели успеха в матчах против «Новосибирска».

Предстоящая встреча «АлтайБаскет» - «Новосибирск» пройдет на большой арене спортивного комплекса «Победа» (улица Антона Петрова, 146Г). После окончания матча состоится встреча нашей команды с болельщиками. Все желающие смогут задать вопросы игрокам и руководству, а также сфотографироваться со спортсменами. Вход бесплатный. Начало игры в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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