2019-08-22T13:03:50+03:00
Происшествия

В Рубцовске признали аварийной школу

Анна СЕМИНА
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В городе Рубцовске Алтайского края приняли решение закрыть МБОУ «Лицей» (бывшая школа №9). Здание признали аварийным.

Как сообщает портал «вРубцовске.ру», весной журналист Анатолий Сущевский провел одиночный пикет у здания школы. Тем самым он хотел привлечь внимание к проблеме. В частности на плакате он написал обращение к главе города Дмитрию Фельдману, губернатору и президенту. Судя по всему, власти отреагировали на крик души. Здание обследовали и выдали заключение – признано аварийным.

- Во время ремонтных работ, проводимых в Лицее в летнее время, было обнаружено отсутствие бетонных перемычек в оконных проемах. Мы незамедлительно направили заявку в «Алтайкоммунпроект» на обследование здания. И 9 августа получили заключение: без проведения капитального ремонта эксплуатировать здание нельзя. В связи с этим, 2019-2020 учебный год здесь проведен не будет, - сообщил и.о. заместителя главы администрации Рубцовска, начальник управления образования Алексей Мищерин.

В настоящее время администрация Лицея занимается распределением учеников в другие образовательные заведения. Всего их 295 человек. Они будут обучаться в лицее №6, гимназии №3, школах №№ 2, 24, 7. Весь педагогический коллектив также будет трудоустроен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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