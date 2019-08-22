Движение на трассах перекроют из-за колонн военных

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-22T10:14:42+03:00

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Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает о перекрытии трасс в четверг, 22 августа. Это связано с движением военных колонн.

Временное ограничение связано с плановым перемещением военных. Таким образом, автодорога «населенный пункт Бобровка – автодорога Фирсово-Бобровка» будет закрыта для всех видов транспорта с 16 до 19 часов.

В 20.50 до 23.50 ограничение введут на автодороге «населенный пункт Рассказиха – автодорога Рассказиха-Фирсово – населенный пункт Бобровка». А это же время будет закрыт проезд гражданского транспорта на участке «населенный пункт Лесное – автодорога Фирсово-Боброска – аэродром «Лесной».

- Госавтоинспекция Алтайского края призывает автолюбителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, - сообщают в ведомстве.

Помимо этого необходимо заранее планировать свои поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU