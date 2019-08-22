Светофоры отключат в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-22T09:24:28+03:00

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В четверг, 22 августа, в центре Барнаула на оживленном перекрестке отключат светофоры.

Как сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы, речь идет о пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. Отключение вызвано проведением плановых ремонтных работ.

- Отключение произведут в 13.30. Подключение – в 16 часов, - сообщают в Барнаульской сетевой компании. – В связи с чем автомобилистов и пешеходом просят быть предельно внимательными и осторожными на данном участке и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, накануне вечером МУП «Горэлектротранс» приступил к капитальному ремонту участка трамвайных путей на пересечении улицы Матросова и проспекта Ленина. В связи с этим до 24 часов 30 августа будет закрыто движение транспорта через трамвайный переезд.

Как следствие, будет изменена схема движения общественного транспорта, в частности автобусов №6, 17, 24, 53. Разворачиваться они будут на улице Аносова.

ИСТОЧНИК KP.RU