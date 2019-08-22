Чудотворная икона Божией Матери прибыла на Алтай

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-22T09:05:22+03:00

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В столицу Алтайского края прибыла чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Это особо чтимая Православная святыня - мироточивая икона Божией Матери. Она пробудет на Алтае до 30 августа. Сегодня ее привезли в Покровский кафедральный собор. Святыню встречали митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и духовенство Барнаульской епархии.

- В течение дня перед чудотворным образом священнослужители будут совершать молебны с чтением акафиста Божией Матери и помазыванием миром от святой иконы. Посетить Покровский собор и помолиться у иконы верующие смогут до 20 часов 23 августа, по окончании Божественной литургии, святыню перенесут в храм Александра Невского, - сообщают в пресс-службе епархии.

24 августа икона отправится в Бийск. 28 августа – в Заринск, а 29 августа вернул в Барнаул.

- В течении 21 года существует непрерывно происходящее чудо. Это чудо мироточения и кровоточения иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». От иконы исходит благодать, совершающая чудеса и исцеления. Молитва перед этой иконой приносит мир в семьи, у бездетных пар рождаются дети. Посещение чудотворный иконы приносит свет и радость, - говорят в епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU