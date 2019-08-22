2019-08-22T08:41:54+03:00
Общество

Дожди и грозы пришли на Алтай

Анна СЕМИНА
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На территорию Алтайского края пришли осадки, однако вместе с тем, местами в северных и западных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

По данным синоптиков, в четверг, 22 августа, в регионе отмечается переменная облачность. Днем на большей части территории умеренный, местами в южных и предгорных районах сильный дождь, гроза, возможен град. При этом будет дуть ветер северо-восточного направления, 5-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров. Температура по краю от +17 до +22. В Барнауле от +18 до +20, пасмурно, дождь, не исключена гроза.

В пятницу прогнозируется аналогичная погода, а вот в воскресенье осадки в столице региона маловероятны. В утренние часы местами туман. Дневная температура постепенно начнет подниматься. Пик придется на следующий вторник – ожидается до плюс 27 тепла и ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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