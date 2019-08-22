Сложные исследования для уточняющей диагностики рака теперь можно проводить на Алтае

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-22T08:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае медики начали выполнять новые молекулярно-генетические исследования для уточняющей диагностики рака.

- Их результаты играют ключевую роль при назначении пациентам современных таргетных препаратов, - рассказывают в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Специалисты проводят исследование генов BRAFи NRAS при распространенных стадиях меланомы и колоректального рака. Это стало возможно благодаря запуску нового анализатора для ПЦР в режиме реального времени немецкой фирмы Roche.

- Новое оборудование обладает высокой специфичностью и чувствительностью и позволяет проводить полностью автоматизированную диагностику опухолевой ДНК. Тестирование проводится по назначению врачей-онкологов при установленном онкологическом диагнозе. Имея на руках заключение о наличии или отсутствии определенной генной мутации, специалисты могут подбирать эффективную таргетную терапию для лечения некоторых видов рака, - говорит заведующая молекулярно-генетической лабораторией Алтайского краевого онкологического диспансера Елена Пупкова.

Дело в том, что, к примеру, применение таргетных препаратов на ранних этапах при ряде опухолей легкого позволяет полностью победить недуг и избежать появления метастазов. А при метастатических формах меланомы и колоректального рака подобное лечение остается единственно возможным вариантом, дает возможность на время стабилизировать процесс и продлить пациентам жизнь.

Кстати, благодаря возможностям нового анализатора в Алтайском краевом онкологическом диспансере также расширили спектр исследуемых мутаций генов EGFR при немелкоклеточном раке легкого и KRAS при метастатическом колоректальном раке.

- На сегодняшний день мы единственная лаборатория в Алтайском крае, где проводятся молекулярные исследования злокачественных опухолей. Это мировой стандарт в онкодиагностике. Молекулярное тестирование дает дополнительную важную информацию для врачей и позволяет оптимизировать лечение пациентов, - уточнила Елена Пупкова.

ИСТОЧНИК KP.RU