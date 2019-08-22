Губернатор Виктор Томенко недоволен темпами строительства и ремонта школ

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-22T07:53:30+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время совещания по подготовке к учебному году обозначил несколько моментов, которыми остался крайне недоволен. А частности это касается темпов строительства и ремонта школ.

Во время совещания выяснилось, что, несмотря на 100%-ю готовность школ к 1 сентября в некоторых муниципалитетах все же есть недочеты. Где-то отремонтированные школы банально могут не успеть ввести в эксплуатацию к началу осени. Из-за этого, как пишет ИА «Банкфакс», им придется некоторое время учиться на временно выделенных площадях.

- Кроме того, в части муниципалитетов к строительству новых зданий вообще не приступали из-за отсутствия подрядчиков, желающих взяться за работу, - добавляет источник.

Такая ситуация сложилась в селе Ларичиха Тальменского района, где за квадратный метр заказчик готов платить слишком мало, и застройщики просто отказываются работать себе в убыток.

- Почему вами до сих пор не определена дата, которую мы можем назвать родителям школьников? Людей нельзя все время дергать и давать пустые обещания. Мы можем говорить им, что объект вот-вот будет введен в эксплуатацию, а потом нам не одобрят какую-то экспертизу, или не будет подписана какая-то другая бумага. Мы как это будем объяснять родителям и самим школьникам? Если вы не уверены, что успеете к началу учебного года, тогда ставьте срок на 1 октября, или на более позднюю дату, чтобы люди имели представление, что их ждет, - обратился Томенко к министрам образования и строительства Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU