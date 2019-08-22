"Вопиющий случай". В алтайском СКР прокомментировали дело деда, утопившего внука

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-22T06:47:30+03:00

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Алтайские следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели 7-летнего мальчика, который утонул в озере вблизи поселка Комсомольский Мамонтовского района. И.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев назвал этот случай вопиющим.

Как ранее сообщала "Комсомолка", 2 августа 2019 года ребенок выехал вместе с дедушкой покататься на лодке. Пьяный мужчина решил научить ребенка плавать, и в результате этих попыток произошла трагедия.

"По данным следствия, дедушка привязал мальчика веревкой и сбрасывал с лодки, обучая плавать. В какой-то момент, видимо, произошло опрокидывание лодки и мальчик утонул. Мужчина сам признался, что был пьян", - рассказал Константин Мальцев.

Следствию предстоит оценить действия сельчанина, в том числе в части привязывания ребенка к лодке - этот факт может смягчить его участь. Впрочем, наказание ему все равно грозит небольшое: по статье о причинении смерти по неосторожности максимум можно лишиться свободы на два года. А "первоходам", признавшим свою вину, чаще всего дают условное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU