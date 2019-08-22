2019-08-22T05:15:49+03:00
Общество

Жителям Алтайского края разрешат собирать валежник на территории нацпарка

Анна СЕМИНА
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В правительстве Алтайского края состоялось обсуждения вопроса о создании первого в регионе национального парка, в том числе по части сбора валежника, ягод, грибов и т.д.

Для «тихой охоты» и сбора валежника на территории первого национального парка Алтайского края будут выделены особые зоны. При проработке данного вопроса в Минприроды края пришли к выводу о том, что «есть юридическая возможность оставить это право в рекреационной зоне национального парка за всеми гражданами независимо от их принадлежности к коренным малочисленным народам РФ», хотя в соответствии с действующим законодательством заготовка отнесена к недопустимым видам деятельности. По мнению министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина, «такой запрет является существенным ограничением прав граждан на пользование лесными ресурсами».

- Чтобы исключить эти противоречия, Минприроды края внесло предложения по поправкам в федеральный закон в части уточнения формулировок о возможности заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в границах рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения. В федеральном ведомстве, по словам Владимира Попрядухина, уже предварительно устно подтвердили то, что предложение будет принято, - сообщает пресс-центр правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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