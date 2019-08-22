Более 80 млрд рублей составили отчисления жителей Алтайского края с начала года
Жители Алтайского края в период с января по июль 2019 года перечислили налогов и страховых взносов на сумму свыше 80 млрд рублей.
Об этом на встрече с губернатором региона Виктором Томенко сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрий Куриленко. По его словам, общая сумма поступлений за семь месяцев составила 80 миллиардов 44,5 миллиона рублей.
- Из этой суммы в разные уровни бюджета поступил 51 миллиард 216,5 миллиона рублей (105,6% к аналогичному периоду 2018 года), - отмечают в пресс-службе правительства.
Рост отмечается от поступлений в виде налога на доходы физических лиц (прирост – 9,7%), НДС (прирост 23,6%), налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (прирост - 27,2%), а также поступления от субъектов, работающих со специальными налоговыми режимами (прирост - 13,6%).
Поступления страховых взносов составили 28 миллиардов 827,7 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU