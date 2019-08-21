В Алтайском крае с рельсов сошел поезд

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-21T16:57:46+03:00

ЧП с поездом. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Из-за инцидента задерживается один пассажирский состав и две электрички

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21 августа в 16:39 на перегоне "Красный Боец – Тальменка" Западно-Сибирской железной дороги с рельсов сошел грузовой поезд. Из-за транспортного происшествия задерживается один пассажирский состав и две электрички.

По данным службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД, сошла одна колесная пара порожней цистерны в составе грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.

К месту происшествия отправился восстановительный поезд станции Алтайская, а также комиссия Западно-Сибирской железной дороги. Причины случившегося уточняются.

Ориентировоно на 2 часа 30 минут задерживается поезд "Барнаул – Адлер", а также электрички "Барнаул – Черепаново" и "Барнаул – Среднесибирская". Информацию о графике движения поездов можно получить на официальном сайте «РЖД» или по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU