В 100 км от Барнаула произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-21T14:43:59+03:00

Всего за последние сутки зафиксировали толчки в трех разных регионах Сибири

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В Сибири зафиксировали три землетрясения за последние сутки. Два из них произошли в пределах Бийско-Барнаульской впадины. Одно магнитудой 2,4 случилось примерно в 100 км от Барнаула в районе Заринска. Еще одно магнитудой 3,1 зафиксировали в 26 км от Новосибирска под Искитимом, пишет Интерфакс. Эпицентр находился примерно в 5 км от деревни Девкино

Самые крупные толчки, по данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, произошли в Республике Тыва. Магнитуда землетрясения составила 3,9. Интенсивность в эпицентре оказалась на уровне 4,7 баллов.

Все три события произошли 20 августа.

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Подземный толчок зафиксирован приблизительно в 300 км от очага сейсмоактивности, которая сохраняется в регионе больше 15 лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU