2019-08-21T14:13:44+03:00
Общество

Алтайские депутаты хотят сохранить надбавку к пенсии сельчанам при переезде в город

При выезде пенсионеров, работавших в сельском хозяйстве, в городскую местность выплаты прекращаются
Анастасия Корягина
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Пенсионный фонд.Пенсионный фонд.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские депутаты рассмотрят инициативу по внесению изменений в статью «О страховых пенсиях», чтобы пенсионеры, уехавшие в город, сохраняли право на выплату за работу в сельской местности. Об этом пишет «Политсибру» председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

За работу в сельском хозяйстве продолжительностью 30 лет и более предусматривается повышение фиксированной выплаты к пенсии по старости или инвалидности в размере 25%. Размер такой доплаты для пенсионеров по старости и инвалидов I и II групп составляет 1333 рублей, для инвалидов III группы - 667 рублей.

«При выезде пенсионеров, работавших в сельском хозяйстве, в город такие выплаты прекращаются. Пенсионеры также лишаются надбавки и при преобразовании сельских населенных пунктов в городские», - сообщила Татьяна Ильюченко.

По словам депутата, люди вынуждены переезжать в город в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью ухода со стороны родных и близких. А вопросы преобразования населенных пунктов и вовсе не зависят от пенсионеров, поэтому лишать их надбавки несправедливо.

Парламентарии предлагают устанавливать повышение фиксированной выплаты вне зависимости от места их проживания. Эту инициативу депутаты АКЗС обсудят на ближайшей сессии 29 августа. Если большинство поддержит этот вопрос, документ направят на рассмотрение в правительство РФ и Госдуму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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