Барнаульцы возмущены вырубками ленточного бора

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-21T13:29:13+03:00

Люди недоумевают, кто дал разрешение на уничтожение сосен

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Жители Горы забили тревогу по поводу вырубок деревьев в ленточном бору в районе санатория Обь (поселок Ерестной). Недалеко от дома по адресу Змеиногорский тракт, 83 убирают здоровые крупные сосны.

Люди из поселка забили тревогу. Они недоумевают, кто дал разрешение на вырубку ленточного бора. Разгневанные барнаульцы обратились к депутату ЛДПР Евгении Боровиковой.

По данным публичной кадастровой карты, участок не находится в частной собственности. При этом на рядом установленной табличке есть информация, что разрешение на строительство выдано в июле 2018 года администрацией Центрального района.

"Сегодня я подключу следственный комитет, прокуратуру и полицию. И это не первое обращение жителей поселка в ЛДПР с жалобой на незаконные рубки леса", - сообщила Евгения Боровикова.

Партия планирует провести массовый пикет под лозунгами «Сохраните дух лесной нам в поселке Ерестной!», «Руки прочь от ленточного бора!», «Хватит кромсать Гору! Оставьте ленточный бор потомкам!» и другими.

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ИСТОЧНИК KP.RU