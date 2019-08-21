2019-08-21T13:29:13+03:00
Общество

Барнаульцы возмущены вырубками ленточного бора

Люди недоумевают, кто дал разрешение на уничтожение сосен
Анастасия Корягина
Поделиться:
Вырубки в Ерестном. Фото: altai.ldpr.ruВырубки в Ерестном. Фото: altai.ldpr.ru
Изменить размер текста:

Жители Горы забили тревогу по поводу вырубок деревьев в ленточном бору в районе санатория Обь (поселок Ерестной). Недалеко от дома по адресу Змеиногорский тракт, 83 убирают здоровые крупные сосны.

Люди из поселка забили тревогу. Они недоумевают, кто дал разрешение на вырубку ленточного бора. Разгневанные барнаульцы обратились к депутату ЛДПР Евгении Боровиковой.

По данным публичной кадастровой карты, участок не находится в частной собственности. При этом на рядом установленной табличке есть информация, что разрешение на строительство выдано в июле 2018 года администрацией Центрального района.

"Сегодня я подключу следственный комитет, прокуратуру и полицию. И это не первое обращение жителей поселка в ЛДПР с жалобой на незаконные рубки леса", - сообщила Евгения Боровикова.

Партия планирует провести массовый пикет под лозунгами «Сохраните дух лесной нам в поселке Ерестной!», «Руки прочь от ленточного бора!», «Хватит кромсать Гору! Оставьте ленточный бор потомкам!» и другими.

Читайте также:

Прокуратура обнаружила сплошные вырубки в алтайском бору и возбудила два дела

Предварительная сумма ущерба составила более 9,5 млн рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший антикоррупционер алтайского МВД Вадим Надвоцкий признался во взяточничестве
Барнаульский рабочий упал со строительных лесов и получил травмы
Двое судей Алтайского арбитража окажутся на скамье подсудимых
Алтайское село взбунтовалось против форелевой фермы
Алтай-Кокс организовал турслет для детей сотрудников компании
Жителей Барнаула приглашают собрать сортовую облепиху и яблоки за символические деньги
На Алтае в хлопьях быстрого приготовления нашли плесневые грибы
Клиенты Пенсионного фонда ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Девушку из Барнаула осудили за убийство сожителя-тирана во время драки
Барнаульские дорожники на 10 дней перекрыли часть улицы Аванесова
В Барнауле женщина отсудила 49 тысяч за отравление роллами
В Барнауле временно закроют для проезда два перекрестка
Нападающий сборной России Дмитрий Сычев не сможет приехать в Барнаул
Писательница из Барнаула написала роман о преследованиях за репосты