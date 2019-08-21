Двое судей Алтайского арбитража окажутся на скамье подсудимых

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-21T12:22:09+03:00

Одного обвиняют во взяточничестве, а другого - в посредничестве

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В Алтайском крае завершили расследование дела судьи краевого арбитражного суда, которого обвиняют в пособничестве во взяточничестве. Сумма подношения составила 3 млн рублей, сообщил и. о. руководителя СУ СКР по региону Константин Мальцев на пресс-конференции 20 августа.

В деле фигурируют три человека: два судьи и гражданское лицо. Все они связаны с одним и тем же фактом взяточничества. В отношении гражданского лица дело уже направили в суд. "По второму судье проводятся процессуальные действия для возбуждения уголовного дела. Верховный суд РФ дал на это согласие. Оно будет расследовано достаточно быстро. Один из судей признал свою вину", - сказал Мальцев. Дело возбудил главк СКР.

По данным "Банкфакса", речь идет о судьях Арбитражного суда Алтайского края Владиславе Колесникове и Руслане Тэрри. Первый рассматривал спор компании «Кубанка» и налоговой службы. По данным следствия, компания хотела получить возмещение налогов по фиктивным сделкам с аффилированной компанией. Налоговая же доначислила фирме 3,5 млн рублей и оштрафовала на 490 тыс. рублей, а также отказалась возмещать ей НДС в 38,1 млн рублей.

Однако в мае 2017 года Колесников вынес решение, согласно которому компания все же должна была получить возмещение по сделке, а также признал незаконным доначисление налога. Позицию алтайского судьи пересмотрел Седьмой апелляционный арбитражный суд, который признал, что по большей сумме сделок компания не должна была получить вычет. Решение устояло в окружном суде.

Следствие считает, что Владислав Колесников получил за свои действия взятку, а посредником при передаче денег выступил другой судья – Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку. Гражданское лицо, очевидно, являлось взяткодателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU