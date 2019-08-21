Алтайское село взбунтовалось против форелевой фермы

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-21T08:34:48+03:00

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В селе Покровка Первомайского района собрались строить форелевую ферму, но сельчане категорически против. Им не нравится, что будущее предприятие хотят расположить всего в десятках метров от реки Лосиха. По мнению людей, это сделано специально, чтобы сливать туда отходы, передает телеканал "Толк".

Предприятие возвело на берегу Лосихи уже вторую постройку. Ее уже разрушили, а первую и вовсе сожгли.

"У нас родники кругом, здесь нельзя запускать производство", - считают местные жители. Родниковая подушка - то, что нужно для форелевой фермы, ведь вода всегда свежая и холодная. Владелец бизнеса обещал людям не сливать отходы в реку, но они не верят.

"Это сказки все", - говорят люди в ответ на его слова. На общем собрании они проголосовали против фермы.

Река Лосиха. Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

Районные власти прислали людям официальную бумагу, в которой сказано, что у предприятия будет установка замкнутого водоснабжения, что исключает слив отходов. Но люди хотят видеть документы, разрешающие строительство. Покровцам не нравится, что за будущей форелевой фермой стоит физлицо, а не предприятие.

Помимо возможного засорения реки отходами сельчан беспокоит и возможность остаться без воды. Река уже обмелела из-за постоянного полива, говорят люди. Форелевое производство может и вовсе иссушить реку, лишив воды всех, считают покровцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU