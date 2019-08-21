Жителей Барнаула приглашают собрать сортовую облепиху и яблоки за символические деньги

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-21T08:04:39+03:00

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С 20 августа Институт садоводства Сибири имени Лисавенко в Барнауле приглашает всех желающих на сбор облепихи. Если собирать ягоду для института, то на килограмме ягоды можно заработать 20 рублей, а если для себя, то нужно будет заплатить 110 рублей. Цена готовой облепихи составит 150 рублей за килограмм, пояснили в институте.

Каждое утро в места сбора уезжают автобусы. Собирать облепиху будут в двух местах - первая точка находится на Змеиногорском тракте, 120 (остановки «Школа Садоводов» или «Южные зори»), вторая в районе Конюхов.

До Школы Садоводов можно самостоятельно можно добраться автобусами №104 и №108 от площади Спартака, маршруткой №33 и автобусом №55.

До второй точки по Змеиногорскому тракту идут автобусы №118 и №119 (остановки «Садовое общество Степное», «Степное-2»). Также можно уехать на служебном транспорте от Демидовской площади каждый день в 6:50. Из Новоалтайска каждый день в 6:00 ходит газель от железнодорожного вокзала в Барнаул.

Также можно приехать на сбор на своем автомобиле. Он начинается в 7:30 и заканчивается в 11:00. Также приглашают желающих на сбор яблок по тем же адресам. За один килограмм для себя нужно будет заплатить 50 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: 68-50-65, 68-58-26.

ИСТОЧНИК KP.RU