Барнаульские дорожники на 10 дней перекрыли часть улицы Аванесова

СЕГОДНЯ 04:38 2019-08-21T04:40:13+03:00

Схема движения транспорта по ул. Аванесова во время ремонтных работ. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

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В Барнауле ремонтируют дорогу на четной стороне ул. Аванесова от здания №30 до здания №112 (от начала горы до пер. Карева). В связи с этим движение транспорта решитли ограничить на 10 дней - с 21 по 30 августа, сообщает городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Автотранспорт в направлении от проспекта Красноармейского в сторону Змеиногорского тракта будет двигаться по одной полосе нечетной стороны ул. Аванесова. Дорожники приносят горожанам извинения за временные неудобства.

Схемы движения автобусов не меняются. С утра 21 августа на участке в районе пересечения пер. Карева и ул. Аванесова наблюдается затруднение движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU