Барнаульские дорожники на 10 дней перекрыли часть улицы Аванесова
В Барнауле ремонтируют дорогу на четной стороне ул. Аванесова от здания №30 до здания №112 (от начала горы до пер. Карева). В связи с этим движение транспорта решитли ограничить на 10 дней - с 21 по 30 августа, сообщает городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Автотранспорт в направлении от проспекта Красноармейского в сторону Змеиногорского тракта будет двигаться по одной полосе нечетной стороны ул. Аванесова. Дорожники приносят горожанам извинения за временные неудобства.
Схемы движения автобусов не меняются. С утра 21 августа на участке в районе пересечения пер. Карева и ул. Аванесова наблюдается затруднение движения.
Читайте также:
В Барнауле временно закроют для проезда два перекрестка
В связи с ремонтом трамвайных путей ограничат движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы Матросова и в районе пересечения улицы Профинтерна и проспекта Ленина (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU