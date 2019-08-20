Нападающий сборной России Дмитрий Сычев не сможет приехать в Барнаул
Известный нападающий сборной России Дмитрий Сычёв все же не приедет в Барнаул. Эту информацию опубликовало Министерство спорта Алтайского края на своей официальной странице в инстаграм.
По информации из СМИ, которая появлялась ранее, Сычёв должен был стать почетным гостем на церемонии закрытия Четвертого детского турнира «Памяти Геннадия Смертина». Ожидалось, что известный нападающий сборной России приедет 24 августа в Барнаул.
Так на официальной странице Министерства спорта Алтайского края в инстаграм опубликовали опровержение.
- Увы, не приедет. По слухам Дмитрий Сычёв решил возобновить карьеру,- указали в аккаунте.
Напомним, с 19 по 24 августа в краевой столице в Парке спорта имени Алексея Смертина в рамках международного фестиваля футбола проходит Четвертый детский турнир «Памяти Геннадия Смертина». В нём участвуют юные 12-летние спортсмены.
ИСТОЧНИК KP.RU