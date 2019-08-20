2019-08-20T14:14:38+03:00
Общество

Нападающий сборной России Дмитрий Сычев не сможет приехать в Барнаул

Юлия ЕВГРАФОВА
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Известный нападающий сборной России Дмитрий Сычёв все же не приедет в Барнаул. Эту информацию опубликовало Министерство спорта Алтайского края на своей официальной странице в инстаграм.

По информации из СМИ, которая появлялась ранее, Сычёв должен был стать почетным гостем на церемонии закрытия Четвертого детского турнира «Памяти Геннадия Смертина». Ожидалось, что известный нападающий сборной России приедет 24 августа в Барнаул.

Так на официальной странице Министерства спорта Алтайского края в инстаграм опубликовали опровержение.

- Увы, не приедет. По слухам Дмитрий Сычёв решил возобновить карьеру,- указали в аккаунте.

Напомним, с 19 по 24 августа в краевой столице в Парке спорта имени Алексея Смертина в рамках международного фестиваля футбола проходит Четвертый детский турнир «Памяти Геннадия Смертина». В нём участвуют юные 12-летние спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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